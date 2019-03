Come funziona il servizio Fai da te per il saldo e stralcio delle cartelle

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 30 APRILE 2019

Il saldo e stralcio è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare in forma ridotta i debiti fiscali e contributivi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell'importo dovuto, già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora. Il termine entro il quale va presentata la domanda è fissato al 30 aprile 2019. Secondo la legge versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.

LE ISTRUZIONI PER USARE IL SERVIZIO FAI DA TE

Per utilizzare il servizio Fai da te bisogna accedere al sito web dell'Agenzia delle Entrate ed entrare nella pagina dedicata al saldo e stralcio. In questa sezione, cliccando sul collegamento "Presenta la domanda online con il servizio web Fai da te" si può compilare direttamente sullo schermo il modulo di adesione. Poi è necessario indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento e allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate sul sito. L'Agenzia trasmetterà una prima email contenente un link per la convalida della richiesta che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Dopodiché, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una seconda email di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Come detto sopra, sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal saldo e stralcio senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà: