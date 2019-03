Come il Canada decide sull'estradizione della dirigente Huawei negli Usa

Il via libera del ministero della Giustizia del Canada è arrivato ufficialmente il primo marzo. E così l'iter di estradizione verso gli Stati Uniti di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria di Huawei accusata di aver eluso le sanzioni americane contro l'Iran, può procedere. A decidere se le prove sono sufficienti è chiamato un giudice in una udienza fissata per il 6 marzo. In caso positivo, dovrebbe essere il ministro della giustizia canadese ad avere l'ultima parola sull'estradizione. Per ora è stata valutata solo l'appropriatezza della richiesta statunitense. Il ministero della giustizia canadese aveva tempo sino ad oggi per decidere se la vicenda poteva approdare in tribunale, valutando se la richiesta di estradizione rispetta le condizioni previste dal trattato in materia tra i due Paesi. In tal caso non può essere rifiutata. Le autorità Usa hanno formalizzato una dozzina di accuse contro 'lady Huawei', che spaziano dalla frode bancaria all' ostruzione della giustizia e al furto di tecnologia. Il caso ha aumentato le tensioni tra Washington e Pechino, sullo sfondo della guerra dei dazi.