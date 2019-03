Perché Tesla di Elon Musk è crollata a Wall Street

LA TESLA SI PUÒ ACQUISTARE ONLINE E RESTITUIRE ENTRO SETTE GIORNI

Chi è interessato a una Tesla può da ora in poi acquistarla online e avrà sette giorni di tempo per eventualmente restituirla e ottenere indietro l'intera cifra pagata. «È il 2019, la gente fa acquisti online», ha tagliato corto Musk, spiegando come la mossa sarà, nel lungo termine, un vantaggio competitivo per Tesla. Lo spostamento delle vendite online e il taglio dei prezzi peseranno sui conti Tesla almeno nel primo trimestre, quando non è previsto alcun utile a causa degli oneri una tantum ma anche dei ritardi per le prime conseguenze di Model 3 in Europa e Cina. Con le vendite solo online Tesla ridurrà i costi per veicolo di circa il 6% e quindi, mette in evidenza Musk, sarà in grado di ridurre i prezzi anche su altri modelli. Ma la strategia dell'amministratore delegato non convince gli analisti. Molti ritengono che si tratti di una mossa disperata di Musk, di un segno di debolezza dopo non essere riuscito a ridurre i costi di produzione. A preoccupare è anche il fatto che l'annuncio coincide con il pagamento di 920 milioni di dollari del maggiore bond emesso da Tesla: una cifra elevata in grado di prosciugare quasi un terzo della liquidità della società. La tempistica dell'annuncio è un altro elemento di scetticismo. L'annuncio arriva infatti in un momento cruciale per Tesla e Musk, alle prese con una nuova disputa con la Sec. La 'disperazione' di Musk, secondo i pessimisti, emerge chiara anche dalla sua decisione di affidarsi al legale che ha inchiodato Enron per difendersi dalla Sec.