Così la Germania aiuta l'Italia a formare personale specializzato

Tutor aziendali e studenti italiani certificati sul modello tedesco, progetti di formazione finanziati anche dalla Germania per aggiornare le aziende italiane all'era digitale e, in una prospettiva di medio e lungo termine, più cooperazione economica tra le prime due manifatture dell'Ue e politica, tra i ministeri dell'Istruzione italiano e tedesco. L'alternanza scuola-lavoro – in realtà anche alternanza università-lavoro e formazione continua specializzata a tutti i livelli –, che in Italia si è diffusa sul territorio dopo la Conferenza Stato-Regioni del 2015, per effetto della legge 107 del 2015 (la cosiddetta Buona scuola) e della riforma del lavoro del Jobs act, in Germania si chiama «modello duale». Uno standard internazionale esportato in una cinquantina di Paesi che nei prossimi anni in Italia coinvolgerà soprattutto l'industria 4.0 con l'intento di formare tecnici di eccellenza, che parlino bene le lingue e si dimostrino elastici alle evoluzioni digitali.

L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ESPORTATA NEL MONDO

In Europa si discute di istruzione duale soprattutto dalla crisi economica del 2008, quando per abbattere la disoccupazione e spingere la domanda e l'offerta di lavoro a incrociarsi, i Paesi più in difficoltà come il Portogallo e la Grecia sperimentarono la ricetta tedesca. Ma la Francia collabora con la Germania nella formazione professionale dagli Anni 80. E sull'istruzione cooperano con i tedeschi anche il Nord e l'Est Europa, fino alla Russia, la Cina, l'India e, tra gli altri, il Sudafrica, il Messico e Israele. In Italia il sistema duale è decollato con il governo Renzi, con il picco di circa 60 mila studenti-apprendisti tra il 2016 e il 2018, anche dai licei, con stage e apprendistati. Ma la «base è stato il memorandum di Berlino del 2012», precisa a Lettera43.it la responsabile per la cooperazione italo-tedesca del ministero tedesco dell'Istruzione (Bmbf) Dagmar Pietz, «già da allora, anche con finanziamenti tedeschi, sono stati avviati diversi progetti in un piano dal 2012 al 2016, poi prolungato fino al 2019».