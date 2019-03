La Bce che verrà, tra politica monetaria e successore di Draghi

Quanto al successore di Draghi, che si insedierà i primi di novembre, fino a poco tempo fa Jens Weidmann, numero uno della potente Bundesbank, la banca centrale tedesca, sembrava essere in prima linea per la successione di Draghi, ma ora sono scarse le probabilità che lui o un altro tedesco sia nominato presidente. In pole position, stando alle indiscrezioni stampa e alle view degli analisti delle case di investimento, oggi ci sono il governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau e l'ex capo della banca centrale finlandese Erkki Liikanen. «Con Draghi in uscita dalla Bce nell’ottobre 2019, il tema della sua successione diventerà sempre più importante mano a mano che ci avviciniamo al nuovo anno. Non vi è alcun favorito per la posizione, e la percezione che la Bce abbia come tradizione quella di alternare personalità del Nord e Sud Europa alla propria guida non è una certezza, si tratta piuttosto di valutare le qualità del singolo candidato» sottolinea Andrea Iannelli, investment director di Fidelity International per l'Italia.

PER IL DOPO DRAGHI SPUNTA ANCHE COEURE

Tra gli altri candidati per la successione al ruolo di guida dell'Eurotower troviamo anche Benoit Coeure. Il membro del comitato esecutivo francese è visto da molti come un candidato forte, supportato dalla stessa Bce. «Di recente è stato più presente sui media, esprimendo la sua visione della politica monetaria che denota una posizione da falco, supportando la rimozione degli stimoli di politica monetaria. Tuttavia la visione di Coeure, così per gli altri potenziali candidati, andrebbe letta con la dovuta cautela dato che le politiche della Bce continueranno ad essere guidate dai dati macroeconomici che verranno forniti» aggiunge Iannelli. «Abbiamo visto dalle esperienze passate, nella Bce così come in altre banche centrali, che la figura del presidente aiuta il consiglio a raggiungere un consenso. Di conseguenza atteggiamenti e posizioni più estremi di solito si ammorbidiscono e si moderano. Inoltre il presidente della Bce agisce in nome della banca stessa e dell’Eurozona, non per conto o interesse di un singolo Stato. Quindi, di nuovo, si tratta di raggiungere una posizione che soddisfi la maggioranza».