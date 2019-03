Come Casella è diventata la via italiana alla lavanderia globale

A questo imprinting virtuale si assomma il porta a porta sperimentato viaggiando in lungo e in largo per la Campania. «Lì ho compreso la differenza fondamentale fra chi pensa di poter fare per l’eternità lo stesso lavoro di ricezione e consegna dei capi, e chi invece intende la manutenzione del tessile come un’impresa adattabile a un mondo che, fuori dal negozio, cambia in continuazione», racconta Matteo Casella. E siccome di lavanderie sostenibili e alimentate da detersivi biologici c’è bisogno ovunque, e non solo in Campania, la Casella ha iniziato a lanciare, nel proprio territorio e online, lo stesso format di impresa mirata al benessere, oltre che all’igiene dei propri clienti. «Per questo, nei 1.500 articoli stoccati in magazzino», rivela il giovane imprenditore, «si trovano ovviamente lavatrici, presse e macchine per lo stiro, ma anche l’arredo e le insegne con cui una lavanderia oggi comunica al pubblico un’immagine di impresa affidabile e multiservice».

LA PROSPETTIVA DI RAGGIUNGERE PRESTO I MERCATI ESTERI

È quel tirocinio maturato vendendo profumi tramite eBay a favorire la comprensione di un mercato che oggi non ha più confini fisici per chi impara a percorrerlo affiancando l’informatica ai furgoni della ditta. Da una filosofia del genere discendono i 600 metri quadrati di una sede tre volte più grande della precedente, l’imminente apertura di un secondo magazzino a Pomezia, nel Lazio, e un 20% di fatturato realizzato online, diffondendo la stessa idea di lavanderia da Lampedusa alla Val d’Aosta. «Con la prospettiva di raggiungere presto i mercati esteri», conclude Matteo Casella, inventore di una via italiana alla “lavanderia globale”.