La Borsa italiana del 4 marzo 2019 in tempo reale

La Borsa di Milano in apertura è positiva con l'indice Ftse Mib partito in rialzo dello 0,61% a 20.820 punti nella seduta di lunedì 4 marzo 2019. Lo spread Btp-Bund è stabile a 255 punti base. Apertura positiva per le principali Borse europee. Francoforte sale dello 0,38%, Parigi è la migliore e segna un guadagno dello 0,49% e Londra, ai primi scambi, guadagna lo 0,35%. Volano le piazze asiatiche sulle previsioni di una chiusura positiva degli accordi commerciali tra Cina e Usa. L'ultima seduta, quella di venerdì primo marzo, è terminata per Milano con un guadagno dello 0,17%, con uno spread Btp-Bund in flessione a 252 punti base. Martedì 5 marzo l'Istat comunicherà la stima definitiva del Pil italiano nel quarto trimestre 2018, che aveva decretato la recessione (-0,3% sul trimestre precedente, dopo il -0,1% del terzo trimestre). Non si prevedono sorprese positive. Giovedì si riunisce la Bce, non sono attesi movimenti sui tassi, ma potrebbero esserci novità sul piano Ltro. Venerdì 8 marzo, invece, toccherà alla produzione industriale di febbraio, che a gennaio è stata negativa (-0,8%) e che è stata preceduta dal crollo del fatturato, sceso a dicembre del 7,3% su base annua.

LO SPREAD TRA TITOLI ITALIANI E TEDESCHI IN LIEVE RIALZO

Dopo la chiusura della scorsa settimana a 252 punti, è in rialzo lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi che in mattinata segna 255 punti, con il decennale italiano che rende il 2,73%.