La fabbrica Fca di Pomigliano fa litigare Fim e Fiom

La fabbrica Fca di Pomigliano è ancora una volta il luogo simbolo delle differenze che ancora separano la Cgil da una parte e la Cisl e la Uil dall'altra. Il 4 marzo la fabbrica è stata costretta a fermarsi per mancanza di materiali su cui lavorare a causa degli scioperi di giovedì e venerdì nell'area montaggio, sciopero indetto dalla Fiom contro il parere degli altri sindacati e a cui hanno aderito in massa i lavoratori. La segretaria generale della Cisl, Anna Maria Furlan, ha criticato la scelta della Fiom: «Quando c'è lavoro, più produzione e investimenti delle imprese, in questo caso Fca, si dà certezza per il futuro dell'azienda e per il lavoro, lo sciopero credo sia uno strumento che non va bene». Parole molto dure, tenendo anche conto del fatto che all'agitazione hanno aderito anche lavoratori iscritti alla Fim.

L'AUMENTO DEI TURNI, I LAVORATORI IN CASSA

Alla base della scelta della Fiom di scioperare c'è l'aumento dei turni deciso per far fronte alle richieste crescenti per la Panda e in vista dell'adeguamento degli impianti al nuovo modello in arrivo, il piccolo suv dell'Alfa Romeo. I turni passano da 15 a 18, impegnando i lavoratori anche di sabato, ma gli operai dello stampaggio hanno deciso nella loro quasi totalità di incrociare le braccia seguendo le indicazioni della Fiom, che pure ha un numero di iscritti minoritario tra le tute blu coinvolte. La Fiom contesta la decisione di aumentare i turni senza richiamare al lavoro i cassintegrati (in tutta la fabbrica sono complessivamente poco meno di duemila) e senza riconoscere il pagamento maggiorato per notturni e festivi, cosa previsto nel contratto specifico firmato per la fabbrica di Pomigliano che, come noto, i metalmeccanici della Cgil hanno sempre rifiutato. Il fatto è che il nuovo contratto nazionale delle tute blu firmato anche con la Fiom, sostengono gli altri sindacati, non garantisce condizioni migliori.

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DIVISI ANCHE DAL CONTRATTO

«Questi scioperi - ha commentato Felice Mercogliano, segretario generale della Fismic campana - oggi creano forti disagi nel resto della fabbrica, con lo stop di altri reparti, ad esclusione proprio dello stampaggio, che dovrà recuperare per far ripartire il montaggio. E' grave che nel momento dell'attuazione del piano, e dell'aumento di richieste di Panda, si faccia uno sciopero per evitare i 18 turni che porterebbero benefici economici e l'abbattimento di una bella percentuale di cig (nei reparti diversi dal montaggio, ndr.)». Ma ovviamente è la "bocciatura" della leader della Cisl e fare più rumore: «Quella di Pomigliano, è una storia - ha detto Furlan - che viene da lontano, ed è una storia negativa. Se oltre all'ecobonus che di fatto penalizza la produzione italiana aggiungiamo anche gli scioperi, perché si aumentano i turni sempre restando nell'ambito del contratto nazionale, diamo davvero risultati e sbocchi negativi a quella che rimane una delle più grandi imprese private nel nostro Paese, con tanti occupati». La spaccatura arriva a pochi giorni dalla scelta della Fiom di abbandonare il confronto con Fca sul nuovo contratto, mentre prosegue il confronto del Lingotto con gli altri sindacati. Nonostante le prove di intesa al vertice, Cgil e Cisl-Uil continuano a dividersi sul futuro del Lingotto in Italia.