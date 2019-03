Visco risponde a Borghi che l'oro di Bankitalia non si tocca

Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco difende l'operato dell'istituto di Via Nazionale negli anni della crisi e avverte che le riserve auree non possono essere utilizzate come finanziamento monetario per il Tesoro, rispondendo così indirettamente a Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera. Visco ha parlato in occasione del Board Forum di Spencer Stuart a Milano, intervistato da Ferruccio de Bortoli.

LEGGI ANCHE: Bankitalia, perché l'oro dentro i caveau fa gola ma è intoccabile

«L'ORO DELLE RISERVE NON PUÒ FINANZIARE IL TESORO»

«L'oro (delle riserve italiane, ndr.) ammonta tra gli 80 ai 90 miliardi di euro, dipende dal prezzo del giorno. Non può essere utilizzato come finanziamento monetario per il Tesoro. Questo è pacifico» ha spiegato. Visco ha poi ripercorso la questione della natura pubblica della Banca d'Italia, su cui molte fake news sono circolate negli ultimi anni. «La Banca d'Italia è un ente pubblico. Non è un ente di proprietà di alcune banche private come qualcuno dice. Nel 1936 - ha aggiunto - alcuni istituti misero delle quote per 300 milioni di lire. I trecento milioni di allora ora equivalgono al capitale sociale di Bankitalia in mano ai suoi partecipanti che da 60 sono diventati oltre 120 mentre le quote che danno diritto di voto sono scese al 3% e anche quelle che danno diritto ai dividendi. Bankitalia è pubblica e fa un servizio per la comunità».

LEGGI ANCHE: L'ultima balorda idea di Borghi sull'oro di Bankitalia

«IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO HA RETTO BENE»

Sullo stato attuale delle banche italiane, Visco ha sostenuto che «ci sono stati dei progressi sulla governance. Con le grandi banche ci sono stati degli aumenti di capitale. Ci sono state crisi di banche e fallimenti, ma è stato un effetto nettamente inferiore rispetto agli altri Paesi europei. Le cattive gestioni sono state individuate da Bankitalia. Nonostante la crisi il sistema bancario ha retto, è sistema che nel suo complesso ha retto». Una difesa, quindi, dell'operato dell'istituzione monetaria a fronte delle critiche piovute da più parti sulla incapacità di individuare prima che deflagrassero situazioni di criticità, dalle banche venete a Mps, passando per Carige. A tal proposito, però, Visco è tornato a criticare il bail in, che ovvero le regole che definiscono a livello europeo i salvataggi bancari. «La difficoltà non è la vigilanza, ma la gestione delle crisi che è diventata quasi impossibile» a causa degli «strumenti» a disposizione.

«RIFORMA DELLE POPOLARI NECESSARIA»

Visco è poi intervenuto anche sulle riforme delle Bcc e delle banche popolari, «risposte necessarie a fronte della lentezza di adeguamento rispetto al cambiamento».