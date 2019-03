A UBI Welfare il Premio Nazionale per l’Innovazione

Il “Premio dei Premi” 2018 va a UBI Banca per il servizio che offre alle imprese per la gestione del proprio welfare aziendale. UBI Welfare è stato premiato oggi, 4 marzo 2019, a Milano con il Premio Nazionale, giunto alla sua X edizione ed istituito nel 2008, dedicato all’Innovazione.

La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati lo ha consegnato direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca, Letizia Moratti, nel corso di una cerimonia presso la Sala Koch del Senato della Repubblica a Roma. UBI Banca riceve il “Premio dei Premi” per la terza volta: nell’edizione del 2015 è stato conferito al servizio UBI Pay e, nel 2013, ai Social Bond UBI Comunità.

UBI E L’ECOSISTEMA WELFARE

Il Premio è stato attribuito a UBI Banca per aver sviluppato e proposto “uno strumento innovativo che offre alle imprese clienti assistenza completa lungo tutto il percorso di progettazione e realizzazione dei piani welfare per i propri dipendenti; un servizio completo e flessibile, attraverso una soluzione “end to end” totalmente personalizzabile”.

Il più ampio obiettivo di UBI Banca, infatti, è quello di contribuire allo sviluppo di un vero e proprio “ecosistema welfare”, un network di prossimità in grado di rispondere ai nuovi bisogni delle imprese, delle persone e dei territori, coniugando profitto e utilità sociale, una rete di protezione e di welfare per l’intera comunità.

SERVIZI E NETWORK UBI IN TUTTA ITALIA

L’offerta di UBI Banca è fortemente personalizzata e variegata con servizi dedicati alla persona e all’istruzione di figli e familiari, il tutto grazie ad una rete di oltre 600 servizi diffusi su scala nazionale nell’ambito del benessere, della cultura e del tempo libero. A questo si aggiunge un network di più di 1.200 strutture sanitarie a condizioni agevolate oltre alla possibilità di utilizzo di numerosi brand attivi in tutti i settori della grande distribuzione, con una copertura di circa 15.000 punti di spendibilità in tutta Italia. Previdenza complementare, disponibilità di buoni welfare on demand e gestione rimborsuale delle spese sostenute, tutto in un’unica soluzione.

Oltre 400 le aziende che oggi si avvalgono del servizio UBI Welfare che hanno creduto, scommesso e puntato sulla cultura del welfare aziendale come elemento strategico per la competitività delle imprese, riconosciuto anche nell’accordo firmato da UBI Banca e Confindustria a livello nazionale nell’ottobre 2018. Ad oggi, l’istituto di credito ha siglato ben 18 accordi con altrettante associazioni datoriali e di categoria in tutto il Paese.

IL WELFARE MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ

“Oggi una crescita sostenibile e non frammentata delle imprese passa anche dal riconoscimento del loro profondo ruolo sociale, come attori chiave per lo sviluppo del territorio e delle comunità in cui sono inserite - ha dichiarato Letizia Moratti Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca -. Secondo il nostro osservatorio quotidiano, il welfare aziendale - ha sottolineato - migliora la produttività delle aziende e rafforza il rapporto con i collaboratori, creando le condizioni per una serena e piena espressione della persona nel suo lavoro. La nostra banca è stata la prima a proporre sul mercato un servizio di welfare aziendale e riteniamo che questa visione innovativa nasca proprio dalla sua forte connotazione territoriale, dalla forte attenzione al tessuto imprenditoriale del Paese, dall’esigenza di semplificare la vita degli imprenditori, dei dipendenti nonché delle famiglie e delle collettività”. “Particolare attenzione - ha spiegato Letizia Moratti - va data alle attività di welfare orientate alla formazione dei dipendenti e delle nuove generazioni: education e competenze sono due leve essenziali per la crescita del Paese e delle imprese”.

“UBI Welfare si rivolge a tutte le aziende di ogni dimensione - spiega Rossella Leidi, Vice Direttore Generale e Chief Wealth & Welfare Officer di UBI Banca - grazie a soluzioni ad hoc studiate per ciascuna realtà, alle partnership con le associazioni imprenditoriali e di categoria e ad una rete dedicata di specialisti diffusa sul territorio. Affianchiamo l’imprenditore nella comunicazione del welfare ai lavoratori e nell’assistenza di natura fiscale e giuslavoristica e mettiamo a disposizione del singolo lavoratore una piattaforma informatica facile da utilizzare e sempre disponibile, per scegliere i beni e servizi welfare di proprio interesse, minimizzando gli adempimenti operativi per l’azienda”.