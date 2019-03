Lo spread e la Borsa italiana del 5 marzo 2019 in diretta

8.42 - CHIUSURA DI BORSA NEGATIVA PER TOKYO

Borse asiatiche contrastate con gli investitori che guardano ad un accordo ormai vicino tra Usa e Cina sui dazi. Riflettori accesi anche sulla crescita cinese dopo che il premier Li Kegiang ha parlato al congresso nazionale del popolo facendo riferimenti ad un Pil prudente per il 2019. Intanto Donald Trump apre con l'India un nuovo fronte di scontro sul commercio. Tokyo (-0,4%) archivia la seduta in calo. In positivo Hong Kong (+0,2%), Shanghai (+0,8%), Shenzhen (+2,2%) e Mumbai (+0,3%). In rosso Seul (-0,5%). Giornata ricca di dati macroeconomici con l'indice Markit Pmi dell'eurozona, degli Usa e dei principali Paesi del Vecchio Continente. Attesi anche il Pil del quarto trimestre 2018 dell'Italia e le vendite dal dettaglio nell'eurozona. Dagli Stati Uniti in arrivo i dati sulle vendite di abitazioni e le scorte di petrolio settimanali.Le Borse cinesi proseguono a guadagnare terreno puntando sulla svolta ormai vicina sul commercio tra Usa e Cina: l'indice Composite di Shanghai cresce dello 0,88%, a 3.054,25 punti, mentre quello di Shenzhen sale del 2,28%, a quota 1.635,98.

La Borsa di Tokyo ritraccia dai massimi in 3 mesi, in scia alla correzione durante la notte degli indici azionari statunitensi, mentre si attenuano le speranze degli investitori per un accordo a breve termine sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei cede lo 0,50% a quota 21.712,01, con una perdita di 110 punti. Sul mercato dei cambi lo yen arresta la fase di svalutazione sul dollaro, a un livello di 111,70, e a 126,60 sull'euro