La Borsa italiana del 6 marzo 2019 in diretta

La Borsa di Milano si prepara a una nuova seduta mercoledì 6 marzo 2019, dopo la chiusura piatta della giornata precedente (-0,01%). Il 5 marzo le Borse europee hanno terminato le contrattazioni all'insegna della cautela (Parigi +0,21%, Francoforte +0,24%, Londra +0,69%, Madrid -0,02%) e Wall Street ha chiuso debole: Dow Jones -0,04%, Nasdaq -0,02% e S&P 500 -0,11%. Gli investitori stanno aspettando di capire quali saranno gli sviluppi della trattativa sul commercio tra Stati Uniti e Cina. Attesa inoltre per la stima dei nuovi occupati statunitensi nel mese di febbraio, fornita dall'agenzia Adp. Ma l'appuntamento più importante è fissato per il 7 marzo, quando ci sarà la riunione della Bce. I mercati fanno affidamento sul rinnovo dei finanziamenti agevolati per le banche, allo scopo di sostenere il credito e dare ossigeno alla zona euro.

SPREAD BTP BUND STABILE A 257 PUNTI

Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni ha aperto stabile a 257 punti con un rendimento al 2,7%. Nella seduta del 5 aprile il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi aveva chiuso a 254 punti.

BORSE ASIATICHE CONTRASTATE IN ATTESA DELL'ACCORDO USA-CINA

Un mercoledì 'misto' sui mercati asiatici che non trovano spunti. Scivolano Tokyo (-0,6%) e Seoul (-0,17%), cauto rialzo per l'Sydney (+0,75%) e Hong Kong (+0,13%). Più deciso il rialzo in Cina (Shanghai +1,57% e Shenzhen +1,49%). I mercati, commentano i gestori, vogliono vedere una reale stabilizzazione della crescita economica e dei profitti aziendali. In attesa di dettagli sicuri su un possibile accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti resta alta la volatilità.