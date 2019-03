Com'è andato il primo giorno del reddito di cittadinanza

NESSUNA CODA IN VENETO, MA CAF PIENI DI PRENOTAZIONI

Stesso scenario in Veneto. Secondo fonti dei principali sindacati ai centri Caf le presenza agli sportelli, che erano stati rinforzati, le code sono minime se non inesistenti sia nei capoluoghi di provincia che nelle realtà minori. «Nessun assalto», ha detto Roberto Soncin della Cisl del Veneto, «stiamo monitorando tutto il territorio regionale ma non ci risulta nulla di anormale rispetto agli altri giorni». Nel caso specifico di Treviso al principale Centro di assistenza fiscale della Cisl sono stati tre gli utenti e nei Caf della Cgil, nel capoluogo e in provincia, l'affluenza di coloro che vi si sono recati per questioni legate alle richieste del reddito di cittadinanza è definita «sporadica». Sulla presentazione della richiesta del reddito pesa la necessità di presentare l'Isee. Fonti della Cgil regionale hanno spiegato che «molti lo richiederanno ma alla luce della documentazione il vero nodo è quello di essere in possesso dell'Isee e su quello stiamo registrando tantissime domande». «Abbiamo appuntamenti ai nostri Caf che hanno saturato gli uffici fino a tutto aprile per i necessari appuntamenti».

POCHE RICHIESTE NELLA POMIGLIANO DI DI MAIO

Situazione tranquilla negli uffici postali di Pomigliano D'Arco (Napoli). Sono state poche le persone che hanno richiesto di poter avviare la pratica negli uffici di Poste italiane nella città del vicepremier Luigi Di Maio. Qualche affluenza in più, invece, nei caf dei sindacati della zona, in alcuni dei quali, stamattina, si sono registrati disagi per i ritardi del caricamento dell'apposito programma. «Io sono qui per il lavoro», ha spiegato Maria, 41enne di origini polacche in Italia da 18 anni, «ma vorrei tornare in Polonia, dove la situazione è migliorata tantissimo. I miei figli si sono integrati in Italia, parlano bene italiano, ma io non vedo qui un futuro per loro. Appena la mia ultima figlia farà 18 anni, tornerò in Polonia, dove spero di trascorrere bene la vecchiaia».

SITUAZIONE TRANQUILLA ANCHE A ROMA

Niente code, poca gente e qualche richiesta di informazione anche a Roma. Da Torpignattara a Cinecittà fino a Centocelle, negli uffici postali e nei Caf della periferia della capitale le procedure sono filate lisce e non si sono verificati problemi particolari. I pochi che finora si sono presentati, soprattutto ai Caf, hanno ottenuto senza dover attendere ore le informazioni necessarie sulla documentazione da presentare e si sono visti fissare un appuntamento per i prossimi giorni. Stessa situazione agli uffici postali dove chi aveva già fatto tutti i documenti necessari ha potuto presentare la domanda senza problemi.