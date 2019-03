Messina e Trussardi invitati dai corrispondenti esteri di Milano

Dalle banche alla moda, per capire dove va l'economia italiana e cosa aspettarci dal futuro. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo Carlo Messina e l'imprenditrice Beatrice Trussardi, presidente della Fondazione Nicola Trussardi e membro del comitato esecutivo dell'Aspen Institute. Sono questi gli ospiti dei due prossimi incontri promossi dal gruppo Foreign press di Milano che include i corrispondenti dei più importanti quotidiani e magazine tedeschi e anglosassoni. L'associazione è nata nel 2018 da un distaccamento della Associazione della stampa estera milanese, oggi come allora presieduta dall’americano Andrew Spannaus, ex capofila per l'Italia di un'organizzazione di estrema destra Usa accusata di essere antisemita. Il gruppo si incontra regolarmente al Camparino, il celebre e tradizionale caffé meneghino di Campari all'angolo della Galleria Vittorio Emanuele affacciata su Piazza del Duomo, e riunisce attualmente i giornalisti di agenzie e magazine internazionali e organizza una rassegna di incontri con personalità dell'economia, della politica e della cultura italiana, dal docente di economia industriale e commercio estero all'Università Cattolica, Marco Fortis al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, solo per citarne alcuni. Un modo per discutere dell'attualità del nostro Paese attraverso il confronto diretto con la sua classe dirigente. Il faccia a faccia con l'ad della prima banca italiana è fissato per il prossimo 13 marzo, il 20 marzo seguirà l'incontro con Beatrice Trussardi.