I conti del 2018 di Atlantia

La società Atlantia ha comunicato i conti relativi al 2018, che includono anche il consolidamento del gruppo Abertis negli ultimi due mesi dell'esercizio considerato. La concessionaria autostradale ha terminato l'anno con ricavi operativi per 6,9 miliardi di euro, in aumento del 16% a rispetto ai 5,9 miliardi ottenuti nell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo è cresciuto del 2%, passando da 3,68 miliardi a 3,77 miliardi di euro, in conseguenza degli oneri e degli accantonamenti connessi alla demolizione e al ripristino del Ponte Morandi, crollato a Genova il 14 agosto 2018, nonché al complesso degli altri interventi relativi per un ammontare di 513 milioni. L’utile netto è sceso a 818 milioni di euro, in flessione del 30% rispetto agli 1,17 miliardi contabilizzati nel 2017. Il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo 2019 di 0,9 euro per azione, in forte calo rispetto agli 1,22 euro del bilancio precedente. La cedola sarà staccata il 20 maggio e messa in pagamento il 22 maggio. Il crollo di Ponte Morandi, dal punto di vista economico, «ha comportato minori ricavi da pedaggio, oneri e accantonamenti connessi alla demolizione e al ripristino del viadotto (con espropri e indennizzi), ai risarcimenti agli eredi delle vittime e ai feriti, alle spese legali e ai contributi di prima necessità». L'impatto complessivo sull'utile, al netto del relativo effetto fiscale, «è pari a circa 371 milioni di euro (366 milioni senza l'effetto netto dell'esenzione del pedaggio sull'area genovese)».