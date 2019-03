Le cose da sapere sul bando per i navigator dei centri per l'impiego

Luigi Di Maio aveva dichiarato il 6 marzo di volerne almeno 6 mila, 4 mila in meno delle stime iniziali. Ma intanto i candidati attesi alla selezione per i cosiddetti navigato, cioè gli addetti dei centri per l'impiego chiamati a gestire le offerte di lavoro e tutto il processo legato al reddito di cittadinanza, sono dieci volte tanto: 60mila. Il bando per l'organizzazione della selezione è stato pubblicato il 7 marzo e parla di «Servizio relativo alla prova scritta per 60.000 candidati». La prova consiste nella somministrazione di un test a risposta multipla composto da massimo 100 quesiti su 10 materie: tra queste la cultura generale, la logica, l'informatica, il diritto del lavoro e le regole del diritto di cittadinanza.