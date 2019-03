Gli indici di Borsa e spread del 7 marzo 2019

Dopo una seduta positiva per Piazza Affari (Ftse Mib +0,65% a 20.851 punti), la Borsa di Milano si prepara a riaprire per la giornata del 7 marzo 2019. Mercoledì lo spread tra Btp e Bund ha chiuso in calo sotto i 250 punti. Sprint di Ubi Banca (+4,28%) mentre Banco Bpm sale del 2,71%, Mps del 2,3%. Sul credito hanno inciso positivamente le indiscrezioni secondo cui la Bce sarebbe pronta a dare, al consiglio direttivo del 7 marzo, una ennesima sforbiciata alle stime di crescita e inflazione, di entità tale da giustificare un nuovo maxi-prestito a lunga scadenza 'Ltro' alle banche dell'Eurozona.

ATTENZIONE SU SNAM E FINCANTIERI DOPO LE NOMINE

Occhi puntati su Snam e Fincantieri dopo la presentazione per le liste delle nomine presentate dalla Cdp. Nel credito è salita (+2,63 a 7,49 euro) Illimity, la banca guidata da Corrado Passera, che conferma i target al 2023. Acquisti su Fca (+3,65%) il cui Ad Mike Manley ha confermato gli investimenti in Italia e ha escluso la cessione di Maserati. In luce Tim (+2,69%), seguita da Saipem (+1,85%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Kepler Chevreux, negativa invece su Prysmian (-3,09%) dopo i conti diffusi insieme ad Amplifon (-3,5%). Su di giri Cerved (+13%) sulla manifestazione di interesse non vincolante di Advent.

CHIUSURA DELLE BORSE ASIATICHE IN CALO

Le Borse asiatiche chiudono in calo in scia con la correzione degli indici azionari statunitensi. Si guarda con timore alle prospettive di crescita globale dopo i dati dell'Ocse. Sullo sfondo resta l'attesa per la riunione della Bce e la conferenza stampa di Mario Draghi e per gli esiti delle trattative Usa e Cina sul fronte del commercio globale. Tokyo termina la seduta in negativo con l'indice Nikkei che cede lo 0,65%. Sul mercato dei cambi lo yen è invariato sul dollaro, a un valore di 111,70, e a 126,30 sulla moneta unica. A mercati ancora aperti in rosso Hong Kong (-0,7%) e Seul (-0,4%), piatta Mumbai mentre sono in rialzo Shanghai (+0,1%) e Shenzhen (+0,4%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sul Pil del quarto trimestre 2018 dell'eurozona, le vendite al dettaglio di gennaio in Italia e dagli Stati Uniti le richieste di sussidi della disoccupazione e l'indice di produttività e costo del lavoro.