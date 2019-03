La difficile eredità di Guido Roberto Vitale

Un gelido vento d’inquietudine sferza la Vitale & Co., la società milanese tra i leader nel campo degli advisor finanziari. Da un lato pesa la recente scomparsa del fondatore, Guido Roberto Vitale, e la necessità di capire cosa vorranno farsene le sue due figlie eredi del 16,72% delle azioni della Vitale & Co Holding: restare socie o vendere? Naturalmente c’è una prelazione a favore dei soci operativi, ma un’eventuale cessione potrebbe dar vita a un riassetto azionario più ampio. E poi occorre sostituirlo nella sua veste di presidente sia della società operativa sia della controllante: chi sarà, un partner interno o un nome blasonato, tipo un professore della Bocconi o un ex ministro? Dall’altro c’è il tema dell’ufficio di Roma, retto da Roberto Sambuco, molto attivo (nel senso di fin troppo) ma considerato uno che gioca in proprio, specie lato Cdp (ha rapporti stretti con Fabrizio Palermo) e Telecom (rappresenta gli interessi del fondo Elliott e gioca di sponda con Luigi Gubitosi ma è anche all’orecchio del presidente di Open Fiber, Franco Bassanini).