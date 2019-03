Benetton, una cena tra manager per il dopo Gilberto

Ma sicuramente la cena è servita per uno scambio di idee sul futuro di Edizione, il cui cda è va in scadenza con la prossima assemblea di giugno, dovrà essere presentata la lista per il suo rinnovo da votare in assemblea. Cosa faranno i Benetton, dopo che Gilberto, che di Edizione era l’anima, è venuto improvvisamente a mancare? Verrà riconfermato il duo di testa Patuano-Cerchiai, oppure la famiglia di Ponzano sceglierà altri manager? A Treviso, nei corridoi che questa rubrica scruta attentamente, si sussurra che una delle ultime volontà di Gilberto fosse quella di procedere a un rinnovamento. La sua scomparsa aveva dato la stura alle rivalità tra i manager della holding e quelli delle controllate. La presenza di Castellucci alla cena, che dopo la sentenza assolutoria di Avellino ha rafforzato una posizione che la tragedia di Genova aveva notevolmente indebolito, potrebbe essere il segnale di un ritrovato accordo. O di una momentanea tregua in attesa di capire le intenzioni della famiglia di Ponzano Veneto sul futuro dei suoi business. Nelle scorse settimana era circolata la voce di un interesse dell’onnipresente fondo Elliott proprio su Atlantia.