La Borsa italiana e lo spread dell'8 marzo 2019 in tempo reale

Apertura negativa per la Borsa di Milano nella seduta dell'8 marzo 2019: -0,65%. Piazza Affari nella prima ora di contrattazioni riduce le perdite allo 0,4%, ma i segnali restano negativi. La Borsa italiana aveva chiuso con il segno meno anche la giornata precedente (-0,74% a 20.697 punti). A pesare erano state soprattutto le previsioni della Banca centrale europea. Il presidente del board, Mario Draghi, ha spiegato che la crescita in tutta l'Eurozona mostra segni di «sensibile rallentamento», con «prospettive più deboli del previsto» almeno nel breve termine. Previsioni sancite anche da un taglio delle stime sulla crescita del Pil nel 2019, da +1,7% a +1,1%. . Sono deboli Stm (-1,8%) e il settore della auto (Pirelli -1,8%, Fca -1,6% e Brembo -0,5%, Ferrari -0,8% e Cnh -0,8%) in scia anche ai timori per le tensioni commerciali internazionali. Soffre anche Leonardo (-1,5%). Deboli le banche mentre lo spread è in rialzo a 244 punti base: Bper (-0,7%), Unicredit (-0,7%), Mps (-0,7%), Intesa -0,4%. Vendite anche Tim che cede quasi mezzo punto percentuale. Ben intonate al contrario Azimut (+2,2%) dopo i conti di ieri. Corre Cattolica, + 1,5%, grazie al balzo dell'utile del 2018 comunicato ai mercati questa mattina. Bene anche Atlantia (+0,73%) in scia ai conti di ieri (+0,73%) e Tenaris (+0,26%

LO SPREAD BTP-BUND A 244 PUNTI

Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ha aperto a 243 punti, in rilazo rispetto alla seduta precedente, quando aveva chiuso su quota 240. Il rendimento del decennale è al 2,49%, anch'esso in rialzo di 0,2 punti percentuali.

CHIUSURA IN FORTE CALO PER LE BORSE CINESI

L'8 marzo i timori che Stati Uniti e Cina non trovino un accordo sul commercio ha affondato le Borse cinesi. L'indice Composite di Shanghai ha segnato un tonfo del 4,4% a 2.969,86 punti, mentre quello di Shenzhen è crollato del 3,79% a quota 1.605,28.

CHIUSURA IN ROSSO PER LA BORSA DI TOKYO

La revisione al ribasso della Bce sulle stime di crescita dell'Eurozona ha impattato sull'andamento della Borsa di Tokyo, in netto ribasso nell'ultima seduta della settimana. Il Nikkei ha lasciato sul terreno il 2,01% a quota 21.025,56, cedendo 430 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro, a un livello poco sopra 111, e principalmente sulla moneta unica a un valore di 124,3.