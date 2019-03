Accelera la fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank

Si intensificano i rumors su una accelerazione del processo di fusione tra i due giganti tedeschi Deutsche Bank e Commerzbank. L'otto marzo l'agenzia Bloomberg sostiene, citando una fonte a conoscenza della situazione, che si starebbero intensificando i contatti informali per arrivare a finalizzare l'operazione, stante le difficoltà di ristrutturazione dei due istituti di credito presi singolarmente. Particolarmente in difficoltà, come abbiamo raccontato in questo approfondimento, è Deutsche Bank che, per altro, è anche uno degli istituti più esposti sul versante del debito pubblico italiano. Secondo l'agenzia le recenti difficoltà per le due banche - dalle generazione di utili nel trading al rallentamento dell'economia ai tassi d'interesse che continueranno ad essere molti bassi, erodendo i margini - avrebbero conferito ulteriore urgenza dl dossier di una potenziale fusione. No comment di Deutsche Bank e Commerz, che in Borsa cedono entrambe circa l'1% in mattinata.

AZIONISTI E ISTITUZIONI: CHI SPINGE PER ANDARE AVANTI

Ancora più esplicito il settimanale tedesco Focus secondo cui le trattative si stanno già svolgendo al massimo livello: sarebbero impegnati da alcuni giorni in colloqui i due amministratori delegati, Christian Sewinge (per Deutsche Bank) e Martin Zielke (Commerzbank). A spingere verso un matrimonio visto come fumo negli occhi dai sindacati per le ricadute occupazionali che avrebbe, ma anche da molti esperti secondo cui non può nascere una forza da due grandi debolezze, sarebbero in realtà sia settori del governo che azionisti. Sul primo versante, le recenti dichiarazioni del ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz per avere «banche forti» sul territorio nazionale è stato interpretato come un sostanziale semaforo verde. Sul versante economico, a spingere per andare avanti sarebbe il fondo americano Cerberus, azionista di entrambi gli istituti di credito. Secondo un approfondimento del Financial Times, l'operazione vede particolarmente favorevoli personalità che hanno lavorato in passato per Goldman Sachs. Due in particolare: il presidente di Db, Paul Achleitner e il viceministro delle Finanze tedesco Jörg Kukies, entrambi in passato responsabili delle operazioni in Germania e Austria della banca americana.