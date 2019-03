Cosa succede all'economia globale: la frenata di Germania e Cina

Mario Draghi aveva citato il settore dell'auto tedesco tra i fattori di rallentamento dell'economia europea che hanno portato a un netto taglio delle stime del Pil. E ora dai dati dell'istituto tedesco di statistica Destasis si scopre che gli ordinativi delle fabbriche in Germania sono crollati a gennaio del 2,6% rispetto al mese precedente e del 3,9% rispetto all'anno precedente. Ma le notizie negative per l'economia globale arrivano soprattutto da Oriente. Il surplus commerciale della Cina crolla a febbraio a 4,12 miliardi di dollari a fronte dei 39,16 miliardi di gennaio e i 26,38 miliardi attesi dai mercati: il saldo, in base ai dati diffusi dalle Dogane, è il più basso da marzo 2018 per effetto del crollo dell'export (-20,7% a 135,24 miliardi) e della frenata dell'import (-5,2% a 131,12 miliardi), favoriti dalla lunga settimana festiva del Capodanno cinese. Nel periodo gennaio-febbraio, il surplus si attesta a 43,7 miliardi (-13,6% annuo), con l'export a -4,6% e l'import a 3,1%.