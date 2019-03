Cosa dicono i dati Istat sulla produzione industriale in Italia

I peggiori tre mesi da sei anni per la produzione industriale. Questo è il risultato dell'analisi statistica dell'Istat, nonostante la crescita registrata a gennaio che ha segnato un aumento dell'1,7% da dicembre. Quella di gennaio è tuttavia «la prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi di cali continui» e ha l'effetto di attenuare «la caduta» su base annua con una flessione dello 0,8% nei dati corretti per gli effetti di calendario. «L'aumento di gennaio», spiegano dall'Istat, «non riesce comunque a compensare le variazioni negative degli ultimi mesi». Bisogna tornare al periodo novembre 2012-gennaio 2013 per trovare un calo medio superiore all'1,8% del periodo novembre 2018-gennaio 2019 (allora era stato -2,2%). L'analisi dell'Istat arriva nel giorno in cui sono stati pubblicati anche i dati negativi sugli ordini dell'industria tedesca e sul surplus cinese e a un giorno dalla decisione Bce di tagliare le stime di crescita per l'Eurozona.