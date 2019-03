È stato trovato l'accordo sul prezzo del latte

Sul prezzo del latte è stato trovato l'accordo. Il tavolo convocato dal prefetto di Sassari Giuseppe Marani ha chiuso un'intesa che prevede 74 centesimi al litro, con l'impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano. Al vertice in prefettura hanno partecipato i rappresentanti dei pastori, le aziende di trasformazione con i rappresentanti del governo, della Regione Sardegna e delle associazioni di categoria.

Dopo un primo tavolo, sempre a Sassari, la vertenza sul prezzo del latte era ripartita nell'incontro in prefettura dalla base dei 72 centesimi stabiliti dieci giorni fa e dal decreto firmato il 7 marzo dal governo, che ha stanziato 24 milioni di euro per sostenere la filiera lattiero-casearia della Sardegna. Al vertice in piazza d'Italia hanno partecipato pastori, aziende di trasformazione, associazioni di categoria con i rappresentanti di governo e Regione.

«Un'ottima notizia dal tavolo del latte», ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, «è la dimostrazione che quando ci si siede a un tavolo con spirito costruttivo si raggiungono importanti traguardi. Posso assicurare che quello di oggi è solo l'inizio. Andiamo avanti e ci mettiamo a disposizione, lavorando in modo serio sull'organizzazione dell'intera filiera e il rilancio del settore come ho sempre promesso».

LEGGI ANCHE: Perché il pecorino romano si produce in Sardegna

Positivo il commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori: «Siamo sempre favorevoli a un libero accordo tra le controparti, in questo caso tra rappresentanti dei pastori e le aziende di trasformazione, così come è un bene che il governo e il prefetto abbiano svolto un ruolo di mediazione tra le parti».