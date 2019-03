L'Ue è pronta ad aumentare il finanziamento sulla Tav

Sul tappeto del confronto ci sono anche i calcoli fatti da precedenti studi: un'analisi di 116 pagine promuove l'opera. Stima al 2030 un risparmio di tempo del 30% per i passeggeri e per il 44% per le merci. La7, che ha rilanciato il progetto, ha indicato che tra i soggetti promotori dello studio c'è anche una società di Marco Ponti, lo stesso esperto che ha redatto l'analisi costi-benefici richiesta dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. «Non ho firmato e non ne conosco i contenuti», ha detto subito dopo il professor Ponti. Ma certo la valutazione è entrata nel dibattito, tanto che viene citata dai francesi del Comité Transalpine Lyon-Turin che ribattono duramente all'attendismo italiano: «Stop alla farsa», scrivono sul proprio account Twitter. Lo spiraglio che si apre invece sull'aumento del contributo europeo è invece condizionato al fatto che l'Italia riesca a mantenersi in linea con gli accordi presi, il conto della Tav post 2021 potrebbe scendere.

UN SEGNALE SUL BISOGNO DI PROSEGUIRE CON LE GRANDI OPERE

La proposta della Commissione Ue di aumentare da 40% a 50% il cofinanziamento Ue per la realizzazione dei progetti transfrontalieri è stata approvata da parlamento e Consiglio, che volevano dare un segnale proprio sulla necessità di proseguire con le grandi opere della rete TEN-T. Le nuove regole di Connecting Europe Facility (Cef), lo strumento finanziario del bilancio comune che realizza i grandi progetti infrastrutturali, consentiranno quindi ai Paesi in regola con i bandi di chiedere alla Ue un contributo più alto dal 2021. Questo significa che, se l'Italia si ritirasse dalla Tav in modo unilaterale, non sarebbe eleggibile. Per i fondi Ue vale sempre la logica europea del use it or lose it, 'o si usano o si perdono'. La dotazione del Cef 2021-2027 non è stata ancora definita. L'accordo tra le istituzioni ha lasciato la questione aperta, e sarà trattata successivamente. Anche perché tutto resta sempre legato al negoziato sul bilancio Ue che deve chiudersi entro fine 2020. Nella proposta presentata dalla Commissione Ue a giugno scorso, il Cef potrebbe disporre di 42,2 miliardi di euro, di cui 30,6 ai trasporti, 8,7 all'energia e 3 al digitale.