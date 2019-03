Visco: «Rischi per l'economia, politica doveva essere più prudente»

Le banche del territorio sono importanti, «ma bisogna stare anche attenti» alle relazioni tra gli stessi istituti di credito e la società civile. A dirlo è stato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, secondo cui «ho avuto moltissime banche 'garantite' dai governatori delle Regioni, bisogna stare molto attenti». Visco ha poi ricordato come ad esempio in Mps «abbiamo avuto problemi serissimi aggravati dalla necessita di ricostruire la fiducia in un ambiente dominato dalla relazione locali e territoriali».

«ECCESSIVA LENTEZZA NELLA SOLUZIONE DELLA CRISI»

Per Visco «i governi Renzi e Gentiloni forse hanno portato a termine con difficoltà ed eccessiva lentezza la soluzione della crisi» di Mps. Ripercorrendo gli anni delle crisi bancarie nel corso della presentazione del libro di Pier Carlo Padoan, il governatore ha detto: «Mps è una grande banca che ha avuto problemi gravi per la conduzione che c'è stata nella banca», problemi «serissimi, aggravati dalla necessità di ricostruire la fiducia in un ambiente dominato dalle relazioni locali e territoriali tra la banca e la società civile».

«LA POLITICA AVREBBE POTUTO ESSERE PIÙ PRUDENTE»

E soffermandosi sull'indipendenza di Via Nazionale: «Ci possono essere differenze di opinioni, ma il rispetto dell'autonomia c'è sempre. Non ho dubbi su questo né sui governi passati né su questo». D'altra parte, «la Banca d'Italia è al servizio del Paese e collabora con il ministro dell'Economia del momento al 100%, come sicuramente Pier Carlo Padoan ricorda». In ogni caso, «di fronte ai rischi concreti che la nostra economia oggi corre, forse la politica di bilancio attuata avrebbe potuto essere più prudente soprattutto per quanto riguarda la composizione del bilancio».Parlando degli anni del governo Renzi, Visco ha comunque aggiunto di credere che «i margini di manovra siano stati sempre utilizzati al meglio».