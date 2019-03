La discussione surreale sul bail in da Tria a Bankitalia

4. IL PARADOSSO FINALE: IN ITALIA IL BAIL IN NON È MAI STATO APPLICATO

Per di più il sistema della risoluzione risulta ancora oggi molto flessibile, tanto che non necessariamente implica il bail in. E con questo arriviamo all'ultimo paradosso, e cioè che in Italia di bail in si è parlato moltissimo, ma non lo si è applicato mai. Come detto, progettato sulla base dell'esperienza cipriota, quando all'isola venne imposto un prelievo forzoso sui depositi superiori ai 100 mila euro, la prima volta che è stato messo in pratica sulla base delle norme europee entrate in vigore nel 2016 è stata la risoluzione del Banco Popular, che guarda caso il Wall Street Journal aveva bollato come «il più italiano di Spagna». Un istituto di credito che è stato acquistato da Banco Santander con un'operazione tempestiva, che è tutto il contrario di quello che abbiamo visto in Italia, quando il valore delle sue azioni era vicino allo zero, ma comunque più alto di quello con cui solo per fare un esempio sarebbero dovute essere quotate le banche venete. Per il resto quello abbiamo visto al massimo è stata l'applicazione delle regole del burder sharing, come spiega la stessa Banca d'Italia, una riduzine del valore nominale di azioni e obbligazioni subordinate, regolata dalla normativa in vigore fino alla fine del 2015 e che non prevede una gerarchia ordinata come nel caso del bail in. E quindi discutiamo pure di tutte le risoluzioni delle popolari, ma sapendo che il colpevole non è un uomo nero fatto di regole "ingiuste", ma persone reali con corpi, facce e nomi.