La Borsa italiana dell'11 marzo 2019 in diretta

10.06 - MILANO PROSEGUE IN TERRITORIO POSITIVO

La Borsa di Milano prosegue la seduta in rialzo a +0,26%, in linea con le altre Piazze europee. Sprofonda Banca Ifis (-11,5%) dopo la decisione dell'azionista di maggioranza di non riconfermare l'attuale amministratore delegato. In rosso anche Stm (-0,7%) e Atlantia (-0,5%). Piatta Tim (-0,04), con le tensioni tra i soci in vista dell'assemblea per il nuovo piano. Tra le banche si mette in mostra Ubi (+1,3%). Bene anche Unicredit (+1%), Bper (+0,8%) e Mps (+0,3%). In rialzo i titoli legati al petrolio con Saipem (+0,8%), Eni (+0,4%) e Tenaris (+0,2%), dopo che il prezzo del greggio è in recupero a 56,48 dollari al barile.