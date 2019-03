Cosa prevede il nuovo contratto di Fca, Ferrari e Cnh

Fca firma il nuovo contratto per l'Italia con i sindacati e la Fiom rimane fuori anche a questo giro. L'intesa relativa al periodo 2019-2022 riguarda 87.000 lavoratori e riguarda, oltre al Lingotto, anche Cnh Industrial e Ferrari. I firmatari sono Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri Fiat. Il nuovo contratto di lavoro per i 66.000 dipendenti di Fca prevede un aumento delle retribuzioni contrattuali del 2% annuo e un rafforzamento del bonus annuale legato agli obiettivi di produttività ed efficienza. Lo rende noto l'azienda in un comunicato.

ACCELERATA SUL WELFARE AZIENDALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Oltre all'aspetto retributivo - spiega Fca - sono tre i principali cardini del nuovo contratto. Il primo è il sistema di Welfare aziendale, che si sviluppa attraverso il consolidamento del programma di flexible benefits e il potenziamento della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa. Il secondo è il completamento del sistema partecipativo che, «alla luce della positiva esperienza dell'ultimo quadriennio, ormai rappresenta non solo un modello di dialogo qualificato con le organizzazioni sindacali, ma è parte integrante dell'approccio industriale del Gruppo in Italia». Terzo, la definizione della riforma dell'inquadramento introdotta in via sperimentale nel precedente rinnovo contrattuale.

«INSIEME AL PIANO IL CONTRATTO TESTIMONIA L'IMPEGNO PER L'ITALIA»

«Insieme al piano industriale per l'Italia che con grande senso di responsabilità abbiamo confermato nei giorni scorsi l'accordo di oggi rappresenta un ulteriore impegno dell'azienda nei confronti di tutti i lavoratori del gruppo in Italia e dell'intero Paese. In questo modo pensiamo di avere posto le condizioni per affrontare al meglio le difficili sfide che avremo di fronte nei prossimi anni. Siamo fiduciosi che ognuno farà la sua parte» ha commentato Pietro Gorlier, responsabile Fca per la regione Emea.

PALOMBELLA (UILM): «AUMENTI MEDI DI 144,5 EURO»