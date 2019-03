Nel nuovo piano di Vodafone Italia ci sono 1.130 esuberi

Nel nuovo piano industriale di Vodafone Italia ci sono 1.130 esuberi, pari a circa il 15% dei 7 mila dipendenti dell'azienda. Il documento è stato presentato ai sindacati e Vodafone si è detta aperta a un confronto. Alla base del business plan "lacrime e sangue" ci sarebbe l'esigenza di fronteggiare la trasformazione del mercato delle telecomunicazioni e il pesante calo dei prezzi che si sarebbe verificato in Italia, anche a causa della crescente competizione nel comparto mobile. Fattori che, secondo Vodafone, hanno determinato una forte contrazione dei margini di guadagno e del fatturato. L'azienda si augura comunque che il confronto con i sindacati proceda «in modo costruttivo», con l'obiettivo e «l'impegno reciproco di individuare quanto prima soluzioni sostenibili per le persone e per l'impresa». Nel piano, Vodafone sostiene che «la spinta verso modelli di business più agili e digitali rende necessaria una revisione dell'organizzazione e una radicale semplificazione del modello operativo per continuare a investire, garantire la sostenibilità futura e tornare a crescere».

ULTIMO TRIMESTRE 2018 CHIUSO CON RICAVI IN CALO DEL 4,6%

Ma come vanno i conti di Vodafone Italia? Come riportato da CorriereComunicazioni, il trimestre che si è chiuso il 31 dicembre 2018 ha segnato un relativo miglioramento, ma i ricavi si attestano comunque in territorio negativo con un un -4,6% a 1,2 miliardi di euro, rispetto al -6,5% e al -6,3% dei due trimestri precedenti. I clienti 4G sono cresciuti su base annua del 9,2% a quota 12,4 milioni, un milione in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Mentre la rete 4.5G, è arrivata a coprire 23 città di cui 22 a 1 Gigabit al secondo.

MA CRESCONO SERVIZI E CLIENTI DI RETE FISSA

I numeri migliori arrivano dai ricavi da servizi di rete fissa (281 milioni di euro; +11,3%) e dalla crescita dei clienti di rete fissa: 2,9 milioni di utenti, di cui 2,7 milioni in banda larga (+12,5% rispetto al primo trimestre del 2017). Hanno raggiunto infine quota 1,5 milioni i clienti in fibra, + 55,8% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. I servizi in fibra risultano disponibili in 1.987 città italiane, di cui 65 coperte fino a 1 Gigabit al secondo attraverso la partnership con Open Fiber. Quanto al 5G, Vodafone ha messo in funzione a Milano la prima rete in Italia, proseguendo la sperimentazione nel capoluogo lombardo e nella sua area metropolitana.