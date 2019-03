Fusione Deutsche Bank-Commerzbank: a rischio 30 mila lavoratori

POSSIBILE COLOSSO DA 1.900 MILIARDI DI EURO

Da circa tre settimane infatti l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, ha ottenuto dai colleghi del consiglio di amministrazione il mandato di condurre dei colloqui informali con Commerzbank, al momento ancora allo stato iniziale. Secondo quanto riportato dal Financial Times Sewing non si oppone all'ipotesi di fusione. Anche il presidente di Deutsche Bank, Paul Achleitner, ha scritto ancora il Ft, sarebbe favorevole alla fusione con Commerzbank da cui nascerebbe il secondo maggior istituto dell'Eurozona con asset per 1.900 miliardi di euro.