Gli indici di Borsa e spread del 12 marzo 2019

La Borsa di Milano si prepara a riaprire per la sessione del 12 marzo 2019 dopo una giornata di contenuto rialzo per Piazza Affari sostenuta soprattutto dalle banche che non hanno risentito del ritorno di una lieve tensione sui titoli di Stato italiani e invece sono state sostenute, come tutto il settore in Europa, dall'ipotesi di fusione tra Deutsche e Commerzbank. Lo spread tra Btp e Bund ha segnato un leggero rialzo a 249 punti. Lunedì l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,75% a 20.638 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,58% a quota 22.669. Tra i titoli principali, molto bene Tenaris (salita del 3,3% finale), seguita da Unicredit (+2,5%), Fineco (+2,3%), Saipem (+2,2) e la Juventus, che ha chiuso in rialzo dell'1,9%. Positivi anche Unipol (+1,8%) e Mediobanca (+1,4%), con Intesa salita dello 0,8%. Deboli invece Tim (-0,7%) e Pirelli, sceso dell'1,1% finale. Nei gruppi a minore capitalizzazione scivolone per Cerved (-12% dopo che Advent ha deciso di non fare un'offerta) e Banca Ifis, che ha perso l'11% dopo la scelta del socio di maggioranza Sebastien Egon Fürstenberg di non confermare l'amministratore delegato Giovanni Bossi.

CHIUSURA IN POSITIVO PER WALL STREET

Chiusura in territorio positivo per Wall Street, con la volata di Apple che bilancia il calo di Boeing. Il Dow Jones sale dello 0,79% a 25.651,29 punti, il Nasdaq avanza del 2,02% a 7.558,06 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,25% a 2.783,27 punti.