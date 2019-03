Le domande per il reddito di cittadinanza sono a quota 500mila

Una carica di mezzo milione di persone. A tanto si avvicina il numero delle domande complessivamente già presentate per avere il reddito di cittadinanza e degli appuntamenti presi ai Centri di assistenza fiscale per inoltrare la richiesta. Ma è probabile che, se si ripeterà l'esperienza registrata in passato con il reddito di inclusione, molte saranno respinte. La verifica sui requisiti spetta all'Inps ma mentre i Caf mandano la domanda solo dopo un colloquio con l'utente per valutare se ci sono i margini per la richiesta (livello di Isee, proprietà mobiliari e immobiliari ecc) le Poste si limitano a raccogliere le domande senza nessun controllo sulla compilazione. Né è possibile sapere se le domande inviate direttamente on line attraverso il sito governativo del reddito di cittadinanza sono mandate da persone che hanno i requisiti previsti dalla legge. Sul Rei, il reddito di inclusione, la misura di contrasto alla povertà che sarà sostituita dal Rdc le domande di beneficio rifiutate sono state il 48,5% di quelle arrivate fino a fine settembre 2018 (354.000 su 730.000 circa). Una percentuale comunque più bassa di quella delle domande che furono respinte dall'Inps per l'Ape sociale che superarono il 60% delle arrivate. Per avere le prime risposte bisognerà attendere la seconda metà di aprile ma è probabile che il paletto più complicato da superare non sarà l'Isee ma il reddito familiare.