A quanto le banche italiane hanno ceduto gli Npl

Il problema per le più grandi banche italiane non è stato solo smaltire le sofferenze, ma anche a che prezzo cederle sul mercato. Il sistema bancario italiano, stando a un recente report di Mediobanca Securities, il braccio d'investimento di Mediobanca, ha in pancia ancora crediti deteriorati netti (non performing loans, Npl) per 125 miliardi di euro, per un terzo coperti intorno al 70% e per i restanti due terzi al 30%, che si traduce in «un fardello di circa 18 miliardi di euro per il sistema ogni anno». Il report degli analisti di Piazzetta Cuccia segue la richiesta fatta dalla Bce, che vigila sui principali istituti di credito dell'Eurozona, di completare la copertura sui crediti deteriorati entro il 2026, limite che scende al 2024 per UniCredit. Lo scorso anno si sono contate 398 operazioni (155 in più rispetto al 2017) che hanno alleggerito i bilanci degli istituti di 106 miliardi di euro, stando ai recenti calcoli dell'Osservatorio nazionale Npl Market di Credit Village (compresa la maxi cessione di Mps), che dal 2016 censisce tutte le transazioni di crediti Npl sul mercato italiano. Ma a chi hanno venduto i crediti dubbi le cinque principali banche italiane e, soprattutto, a quanto?