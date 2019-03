Quali sono i nuovi paradisi fiscali inseriti nella lista dell'Ue

DALLE CAYMAN AL MONTENEGRO: I PAESI SOTTO MONITORAGGIO

Nel 2018 la Commissione ha valutato 92 Paesi sulla base di tre criteri: trasparenza fiscale, buona governance e attività economica reale, nonché un indicatore, cioè l'esistenza di un'aliquota dell'imposta sulle società pari a zero. Per Bruxelles si tratta di un successo perché 60 Paesi che nel 2017 erano considerati a rischio, hanno preso provvedimenti eliminando più di 100 regimi fiscali 'dannosi'. Nella nuova blacklist ci sono i cinque già presenti dal 2017, gli unici che non hanno mai cooperato e i dieci che appunto non si sono messi in regola. Altri 34 Paesi restano sulla lista 'grigia' per essere monitorati: tra questi le isole Cayman, Turchia, Svizzera, Capo Verde, Marocco, Montenegro. Mentre 25 sono stati rimossi, come Taiwan, Macao, Malesia, San Marino. Intanto c'è lo stop, di fatto definitivo, all'idea di creare una web tax europea.

I PARADISI SALVATI E QUELLI EUROPEI

Intanto la organizzazione non governativa Oxfam ha criticato la scelta dell'Ecofin di lasciare fuori dalla blacklist e dalla 'grey' list cinque dei peggior paradisi fiscali: Panama, Hong Kong, Isola di Man, Guernsey e Jersey. Secondo la Ong la decisione «mette a rischio tutta la credibilità del processo». «I criteri Ue per identificare i paradisi e il processo di screening sono troppo deboli. Come risultato, i paradisi come Jersey, dove la maggior parte delle società paga zero tasse, sono stati eliminati dalle liste», ha detto Chiara Putaturo, policy advisor di Oxfam sulla tassazione. Inoltre la ong torna a chiedere alla Ue di «mettere in ordine la propria casa» prima, affrontando il problema dei paradisi europei come Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e l'Olanda.