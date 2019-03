La Borsa italiana del 13 marzo 2019 in tempo reale

La Borsa di Milano apre in calo in una giornata di tensioni sui mercati internazionali nella seduta del 13 marzo a causa della Brexit. Piazza Affari ha terminato le contrattazioni in parità (-0,03%) nel giorno precedente e lo spread Btp-Bund riparte da quota 248 punti base. Ad appesantire Milano sopratutto Tim (-5,93%), che ha pagato la guerra tra soci in vista dell'assemblea. Male la Juventus (-2,7%) e Ferragamo (-2%). Fuori dal listino principale sotto pressione Tod's (-3,2%) e Mps (-2,77%). Male il comparto banche, con Banco Bpm che ha perso l'1,95% e Bper lo 0,6%. Sono cresciuti invece Buzzi (+1,7%), Recordati (+1,9%), Campari (+1,8%) e Tenaris (+1,4%). Per quanto riguarda le principali Borse europee, la chiusura è stata piatta: Parigi +0,08%, Francoforte -0,17%, Londra +0,29%. Contrastata Wall Street: Dow Jones -0,34%, Nasdaq +0,44%, S&P 500 +0,31%. I futures indicano aperture in rosso sia per le Borse europee sia per Wall Street. Fra gli appuntamenti previsti oggi 13 marzo, un nuovo voto del Parlamento inglese sulla Brexit, per decidere se procedere o meno senza accordo con la Ue, i dati sul tasso disoccupazione italiana nel quarto trimestre 2018, sulla produzione industriale a gennaio in Europa e l'indice prezzi americano alla produzione a febbraio.

I MERCATI ASIATICI IN DIFFICOLTÀ SU DAZI E BREXIT

Le incertezze dello scenario internazionale frenano le Borse asiatiche, per la prima volta in rosso dall'inizio della settimana, con Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,99% e le Borse cinesi sotto pressione: Shenzhen ha perso il 2,3% e Shanghai l'1,09%. Male anche Hong Kong che cede lo 0,45%. A pesare sui mercati sono la bocciatura dell'accordo sulla Brexit da parte del Parlamento inglese e l'esito per nulla scontato dei negoziati fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi. I riflessi si fanno sentire anche su Seul (-0,4%) e Sidney (0,23%). Sale invece Mumbai (+0,25%).