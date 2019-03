Cristiano Ronaldo fa guadagnare in Borsa alla Juventus 214 milioni

Un tesoretto che non considera i proventi del market pool (cioè i diritti televisivi redistribuiti dalla Uefa) e gli incassi al botteghino, che contro l'Atletico all'Allianz Stadium hanno toccato la cifra record di 5,5 milioni. Nel complesso si tratta di un gruzzolo da oltre 50 milioni, che si potrebbe aggiungere agli 82,4 finora incassati dalla Uefa.

BILANCIO DESTINATO A CHIUDERSI IN ROSSO

Milioni importanti per il bilancio della Juve, destinato a chiudersi in rosso per effetto della costosa campagna acquisti che ha portato Cr7 in bianconero, facendo lievitare il debito finanziario netto a 384,3 milioni di euro. Ma l'entusiasmo in Borsa si spiega anche con i benefici in termini di visibilità che la permanenza nella massima competizione continentale assicura alla Juve, ritornata tra le favorite grazie a una impeccabile prestazione corale e dagli acuti del suo uomo-immagine. Visibilità che alimenta altre fonti di ricavo importanti come le sponsorizzazioni, la pubblicità e la vendita di prodotti e licenze, che nel primo semestre dell'anno hanno rappresentato più di un quarto dei 330 milioni fatturati dalla Juve.