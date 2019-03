Il ruolo del porto di Trieste nella Nuova via della seta

Il monito di Washington preoccupa, ma la fibrillazione in città per l'eventuale prossimo arrivo della Nuova via della seta cinese è palpabile, tale da superare il punto di non ritorno. D'altronde, l'Autorità del porto di Trieste guidata da Zeno D'Agostino da anni è impegnata in una riorganizzazione amministrativa e logistica dello scalo e in una sua 'blindatura' perché gli investitori che dovessero arrivare - asiatici, americani o africani - trovino un perimetro giuridico entro il quale agire. «È falso dire che svendiamo l'Italia o il porto di Trieste ai cinesi», ammoniva pochi giorni fa D'Agostino. Ora gli ha fatto eco il potente assessore regionale leghista alla Sicurezza e Autonomie locali Pierpaolo Roberti che ha puntualizzato: «Diversamente da quanto succede in altri Stati, non possiamo vendere pezzi di porto, possiamo dare concessioni. Quindi quello che è successo alla Grecia con il Pireo non può accadere nel porto di Trieste. Dopodiché dobbiamo vigilare e stare attenti: accettiamo tutti gli investimenti, ma dobbiamo poterli gestire noi».