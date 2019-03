Cosa c'è dietro il rifiuto di Mauro Nori all'Inps

Il veto dei Cinquestelle è stato fatale per Mauro Nori. L’ex direttore generale dell’Inps ha rinunciato al ruolo di vicecommissario dell’istituto previdenziale, per affiancare Pasquale Tridico. A volerlo in quel ruolo era stata la Lega, che in un primo tempo si era anche battuta per metterlo alla presidenza. Nel pomeriggio Nori ha diffuso una nota: «Ringrazio tutte le persone che mi hanno manifestato la loro fiducia, ma non sono disponibile ad assumere alcun incarico all'Inps». Per poi aggiungere: «Auguro che l'Istituto riesca a superare brillantemente un periodo particolarmente difficile della sua lunga storia». A guidare il fronte del no tra i pentastellati è stato soprattutto il sottosegretario alle Autonomie, Davide Buffagni, l’uomo deputato da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio a gestire i dossier riguardanti le nomine e le questioni finanziarie. Per la cronaca, va aggiunto che alcuni esponenti di primo piano del M5S - come il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, che si era spesa pubblicamente - invece avevano dato il via libera a Nori.