Intesa lancia XME Salute, la piattaforma digital che semplifica la sanità

L’ETA’ MEDIA CHE AVANZA.

La crescente necessità di cure mediche, legata a una maggiore longevità della popolazione e alla minore capacità di risposta del sistema pubblico, fa sì che le spese per l’assistenza privata siano in crescita. Ma solo il 18,2% dispone di una polizza o di un fondo sanitario e il 12,5% deve intaccare i propri risparmi per curarsi. Secondo i dati Rbm-Censis, nel 2017 l’11,8% dei cittadini ha rinunciato del tutto a curarsi perché non poteva permetterselo. Mentre, nello stesso anno, l’età media è salita a 84,9 per le donne e 80,3 per gli uomini.

I TEMPI DI ATTESA NEL SETTORE PUBBLICO.

L’attesa media per ottenere una prestazione sanitaria è un disagio non da poco per gli italiani: nel settore pubblico, infatti, è arrivata a 54,5 giorni contro i 5,7 del settore privato, ragione per cui sempre più persone vi fanno ricorso (fonte Indagine Crea Sanità 2017). Il servizio XME Salute può semplificare l’accesso alle cure, essendo completamente digitale: dalla sottoscrizione, all’utilizzo, al pagamento. Si possono prenotare visite ed esami tramite app, sito web e call center dedicato. E nel caso di imprevisti le prenotazioni possono essere modificate o annullate su piattaforme digitali accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.