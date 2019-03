In Autogrill scende l'utile ma aumentano i ricavi

Autogrill conferma ricavi di 4,7 miliardi di euro (+5%) per il 2018, dopo aver comunicato i preliminari lo scorso 7 febbraio. Il risultato netto è sceso del 28,6% a 68,7 milioni, il Mol del 3% a 386,9 milioni, mentre il dividendo sale da 0,19 a 0,2 euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato per i primi mesi dell'anno un andamento «in linea con le previsioni, con una buona crescita dei ricavi in Nord America e international e ricavi stabili in Europa».

VERSO IL COMPLETAMENTO DEL PIANO TRIENNALE

«Nel 2017 e nel 2018» - commenta l'amministratore delegato Gianmario Tondato da Ruos - «abbiamo lavorato intensamente per rafforzare il nostro business e migliorarne l'efficienza». «Nel 2019» - prosegue - «abbiamo iniziato a cogliere i benefici del lavoro svolto e completeremo il nostro piano triennale, i cui elementi principali sono la crescita dei ricavi, le efficienze strutturali e il miglioramento della redditività, oltre alla realizzazione di acquisizioni nelle aree geografiche strategiche e razionalizzazione delle attività non core».