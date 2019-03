La Borsa italiana e lo lo spread in tempo reale del 14 marzo 2019

La Borsa di Milano prova e mantenere il trend positivo dell'ultima seduta, quella del 13 marzo, in cui Piazza Affari ha chiuso in rialzo (+0,57%), in linea con gli altri listini dove l'attenzione si [ concentrata soprattutto sull'esito del voto per la Brexit, con il governo britannico che ha tagliato le stime del Pil 2019. A Piazza Affari ha brillato la Juventus (+17%), dopo che i bianconeri si sono qualificati per i quarti di finale di Champions League.

LO SPREAD SI MANTIENE SOTTO QUOTA 250

Stabile lo spread tra Btp e Bund a 248 punti base e con il rendimento del decennale italiano al 2,54% dopo le aste di Btp. In fondo al listino Prysmian (-3,4%) e Diasorin (-1,3%). In rosso anche Leonardo (-0,9%), nel giorno dei conti. Giù Fca (-0,8%) dopo che la casa automobilistica ha richiamato negli Usa 862.520 auto per le emissioni. Avanza Ferragamo (+6,9%) grazie a conti che gli analisti di Equita giudicano sopra le stime. In luce i petroliferi grazie all'aumento del prezzo del greggio: Tenaris (+3%), Saipem (+2,4%), Eni (+2,5%). Bene anche Tim (+0,6%), in vista del cda sulla governance.