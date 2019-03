Cosa è successo nel Cda di Tim del 14 marzo 2019

Un Cda 'di fiele' in Tim, ma la maggioranza fa quadrato intorno al presidente Fulvio Conti e all'ad Luigi Gubitosi e riafferma «piena fiducia nel loro operato». I consiglieri hanno dovuto fare i conti con le critiche dei Sindaci e le presunte irregolarità messe in evidenza nella relazione che chiude l'istruttoria dopo le accuse dei francesi, in particolare sulla revoca delle deleghe all'ex ad (rimasto in Cda) Amos Genish. «Tutte le decisioni», risponde il Cda ai sindaci premettendo di non condividere le critiche a presunte asimmetrie informative o vizi procedurali ma soprattutto riaffermando di non essere l'espressione di un singolo socio, «sono state assunte in ambito collegiale, nel solo interesse della società e senza che possa ravvisarsi alcuna situazione di conflitto di interessi». E soprattutto «l'attività del presidente è stata conforme ai doveri di istruzione e guida dei lavori consiliari e non sussiste alcuna ragione che possa metterne in discussione l'indipendenza».