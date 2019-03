Cosa hanno detto Salvini e Di Maio sulla Nuova via della seta

Dopo la difesa del premier Giuseppe Conte e soprattutto la discesa in campo del Quirinale nella gestione del delicato dossier della Via della Set, il vicepremier Luigi Di Maio ha celebrato una presunta totale comunanza di intenti. Sulla questione della Via della Seta «sono contento che nel governo ci sia totale accordo», ha detto il ministro del Lavoro a margine della visita all'azienda Vim di Matera durante il tour per le elezioni regionali della Basilicata. Peccato che non abbia tenuto conto dell'azionista ad oggi di maggioranza del governo, cioè Matteo Salvini che in una conferenza stampa a Montecitorio ha dichiarato: «Stiamo leggendo. Ma il memorandum non è un testo sacro, si può modificare, si può migliorare». In ogni caso Di Maio ha proseguito nel solco della posizione filtrata dal Colle: «La via della Seta non deve essere vista assolutamente come una nuova alleanza geo-politica: è un memorandum che firmerò io come Ministro dello Sviluppo economico e che servirà anche ai porti del Sud». A Matera Di Maio ha aggiunto che la partecipazione dell'Italia al progetto «porterà nuove occasioni di sviluppo in porti come quelli di Taranto: è una grande opportunità per le nostre imprese di portare le eccellenze agroalimentari e artigianali in Cina».