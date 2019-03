La Borsa italiana e lo spread del 15 marzo 2019 in tempo reale

C'è attesa per vedere se la settimana borsistica si chiuderà col segno positivio. Il 14 marzo la Borsa di Milano ha vissuto una giornata abbastanza positiva chiudendo in leggero rialzo a +0,63%. Tra i titoli che più di tutti hanno trascinato i listini, Leonardo spinto dai conti del 2018 e le previsioni sull'anno in corso e i bancari che hanno rifiatato con la conferma dei rating di Moody's. C'è attesa anche per vedere come Piazza Affari e le piazze d'Europa prenderanno la nuova decisone del parlamento britannico, che ha votato la mozione per chiedere all'Ue di rimandare la Brexit. Intanto il 14 marzo tutti i listini hanno aperto in rialzo: Parigi a +0,82%, Londra a +0,37% e Madrid +0,19% e Francoforte a +0,13%. Timori per la debolezza dei listini americani con Wall Street che ha chiuso contrastata: il Dow Jones aveva chiuso a +0,03% mentre il Nasdaq a -0,16% e S&P 500 a - 0,08%.

LO SPREAD BTP BUND RIPARTE DA 241 PUNTI

Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi riparte dai 241 della chiusura del 14 marzo, una giornata in cui lo spread si è leggermente raffreddato dopo la chiusura a 258 di mercoledì 13.