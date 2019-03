Cosa è successo nel vertice di governo sulla Nuova via della Seta

Il memorandum da firmare con la Cina sulla Nuova via della Seta (leggi cosa c'è nella bozza) sarà approvato senza modifiche. Questo almeno è quello che hanno fatto filtrare fonti del Movimento Cinque Stelle al termine del vertice convocato a Palazzo Chigi il 15 marzo per discutere della delicata intesa con la Cina oltre che di opere pubbliche e sblocca cantieri. «Dei 13 Paesi che hanno sottoscritto il memorandum con la Cina l'Italia è l'unico che richiama diffusamente principi e regole europee», ha dichiarato il premier Giuseppe Conte al termine dell'incontro. «Rafforzeremo la golden power per rafforzare gli interessi nazionali» ,ha spiegato il primo ministro, aggiungendo che «una cosa è la tutela degli asset strategici, una cosa la sottoscrizione di un accordo quadro non vincolante. Sottoscrivendo il memorandum noi non mettiamo in gioco asset strategici». «Per quanto riguarda la partita del 5G è una partita che stiamo seguendo e stiamo valutando tutte le contromisure. Vale per i cinesi e per tutti gli operatori che gestiscono il traffico dei dati. Sono questioni molto sensibili per gli interessi nazionali e imporremo tutte le cautele per tutti gli operatori», ha dichiarato il presidente del Consiglio.