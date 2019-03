La Sec accusa Volkswagen di frode ai titolari di obbligazioni

La frode ammonterebbe a centinaia di milioni di dollari e sarebbe stata realizzata anche ingannando il mercato sui test per le emissioni. Nel 2015 Volkswagen ha ammesso di aver truccato le analisi utilizzando un software speciale installato su milioni di veicoli in tutto il mondo e ha pagato sanzioni per più di 30 miliardi di dollari. La denuncia della Sec, depositata presso il tribunale federale di San Francisco, fa riferimento a 13 miliardi di dollari di obbligazioni e altri titoli emessi da Volkswagen nel 2014 e nel 2015. L'accusa sostiene che Volkswagen abbia fatto affermazioni false e fuorvianti sulla propria salute finanziaria e sull'impatto ambientale delle automobili prodotte, per vendere titoli agli investitori a prezzi gonfiati. Secondo la Sec i dirigenti della Volkswagen erano a conoscenza del fatto che questi titoli erano stati venduti e che oltre 500 mila veicoli negli Stati Uniti violavano i limiti delle emissioni. L'obiettivo della Sec è quindi quello di recuperare i «guadagni illeciti» incamerati dall'azienda e imporre ulteriori sanzioni civili. Volkswagen si prepara a dare battaglia e sostiene che i titoli oggetto della denuncia sono stati venduti «solo a investitori istituzionali, che non sono stati danneggiati e hanno ricevuto tutti i pagamenti di interessi e capitale in modo completo e puntuale». La società tedesca ha ancora diverse cause aperte, tra cui quella intentata dagli azionisti in Germania che sostengono di essere stati ingannati e che chiedono più di 9 miliardi di euro di danni.