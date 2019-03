Avvocati al lavoro sull’eredità di Marchionne

Ma il fronte più spinoso è quello dell’eredità del manager. Marchionne non era divorziato dalla moglie Orlandina che vive in Svizzera, e questo complica non poco le cose. Battezzato, dopo aver chiesto consiglio a Franzo Grande Stevens, storico legale del gruppo torinese, si è rivolta a uno studio svizzero. In più ci sono i due figli di primo letto di Marchionne, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler, con cui il padre aveva un rapporto molto distaccato, che ora si sono fatti avanti. Come prima iniziativa, contestando i mancati introiti del bonus del 2018 che Fca avrebbe dovuto corrispondere al padre. Tema spinoso, visto che le clausole che ne regolano l‘assegnazione stabiliscono che il premio venga incassato solo da chi ancora lavora dentro l'azienda nel momento in cui viene certificato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano. In questo caso, non più tardi del 15 marzo del 2019 per il periodo di riferimento che si chiude al 31 dicembre 2018. Formalmente perciò, Marchionne, ovvero i suoi eredi, non avrebbero titolo per beneficiarne.