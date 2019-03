E se le banche provassero a imitare la Juventus ?

LA RINASCITA DELLA JUVENTUS DOPO LO SCANDALO CALCIOPOLI

La squadra e la società che oggi è la Juventus, plasmatasi nella necessità di vincere riaccesa da Calciopoli, il punto di non ritorno che ha creato un mostro, un alieno. Vincere è volontà precisa, spirito guida di un oggetto/soggetto non identificabile che è affamato di rivincita nei confronti del calcio italiano ma non acciecato dalla fame, bensì illuminato, come governo di settecentesca memoria e come una lago che risplende delle sua stessa acqua. La Juve italiana (contro l'Atletico erano in campo ben cinque giocatori del nostro Paese) è già di per sé ben oltre il calcio tricolore, per politica, organico e lungimiranza (quattro dei migliori in campo sono arrivati a giugno). Cambierà lo scenario del calcio mondiale e in quello scenario ci sarà lei, proiettata da ora in quello che sarà perché impresa, attività professionalmente organizzata con obiettivo la vittoria, alla quale non si arriva per caso ma attraverso la produzione, il lavoro.