La decisione di Moody's sul rating dell'Italia del 15 marzo

Per l'agenzia Moody's il rating dell'Italia è già un gradino appena sopra il livello spazzatura, quello in cui l'investimento nei nostri titoli di Stato è ufficialmente bollato come speculativo. Il giudizio dell'agenzia americana previsto la sera del 15 marzo, dopo la chiusura della Borsa, è quindi particolarmente atteso. L'ultimo taglio che ci ha portato al livello Baa3, vicino ai Paesi che rischiano di non rimborsare i propri creditori, è stato annunciato a metà ottobre, nel bel mezzo della trattativa con Bruxelles sulla manovra economica. E tuttavia poi è arrivata la recessione tecnica confermata dall'Istat e proprio Moodys' a febbraio ha tagliato le stime sul nostro Pil da 1,3 a 0 - 0,5%.